Casal morre em acidente causado por preso durante saída do Dia dos Pais

Duas pessoas morreram em Brasília em um acidente causado por um assaltante beneficiado pela saída do Dia dos Pais. Paulo Brás de Oliveira Junior, 27 anos, cumpria pena de oito anos de prisão em regime semiaberto e deixou a cadeia na sexta-feira (10).

O criminoso fazia parte de um quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo e, no sábado, voltou a cometer o mesmo crime. Segundo a Polícia Civil, ele abordou uma vítima em um estacionamento quando policiais militares perceberam a ação.

Os PMs, então, passaram a perseguir o assaltante, que abandonou sua moto e rendeu uma mulher que passava de carro. Ela estava acompanhada de seu sobrinho de sete anos e os dois permaneceram no veículo usado na fuga.

Ao tentar fugir da polícia, o assaltante perdeu o controle do carro no Eixão Sul e atingiu a traseira de uma Kombi, que capotou várias vezes e bateu em um carro com cinco pessoas, incluindo uma criança.

O casal que ocupava a Kombi foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. A mulher e seu sobrinho do carro usado na fuga sofreram ferimentos leves.

Os passageiros do terceiro carro foram levados para o Hospital de Base de Brasília, entre eles um home de 73 anos que foi internado em estado grave com ferimentos na cabaça.

O assaltante foi preso em flagrante e, segundo o Boletim de Ocorrência, optou por se manifestar apenas em juízo. Durante audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele irá responder por roubo, sequestro e acidente de trânsito com vítima.