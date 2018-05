Tentativa de assalto deixa um morto e policial ferido em São Paulo

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma padaria no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, três criminosos entraram no estabelecimento, localizado na rua Dr. Luiz Migliano, anunciaram o roubo e passaram a recolher os pertences dos clientes.

Um policial civil que estava em uma das mesas com dois amigos reagiu ao assalto, dando início a uma troca de tiros. Para tentar se proteger, alguns clientes se jogaram no chão. Um dos amigos do agente correu em direção à saída da padaria, mas foi baleado e morreu.

O policial civil foi atingido por um tiro de raspão e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. A Polícia Militar informou que os três criminosos conseguiram fugir do local. Até o momento, ninguém foi preso.