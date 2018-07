Camaros, BMWs, lancha e festas: a história do PM, bandido e boa-vida

Silvio César Molina foi preso pela Polícia Federal em 25 de junho sob a acusação de tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Seria apenas mais um caso entre tantos não fossem detalhes abjetos: Molina é subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (tem mais de vinte anos de carreira e pelo menos duas condecorações por serviço exemplar) e não se contentou em passar de policial a bandido. Chefiava uma das maiores quadrilhas fornecedoras de droga para a principal facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC). A vida dupla, de subtenente da PM no estado e braço logístico de organização criminosa, durou mais de dez anos.

Molina possuía uma portentosa fazenda em Mundo Novo – cuja garagem abrigava Camaros, BMWs e Dodge Rams. além de uma lancha e um jet ski – e organizava grandes festas na cidade. Tudo ia bem até que o filho do PM, Jefferson Molina começou a desfilar pelas ruas da cidade em uma Ferrari amarela, que estacionava na rua central para, em seguida, sair andando com uma pistola à mostra na cintura.