Calor volta a São Paulo no domingo

Depois de uma semana com dias gelados, o calor voltará a São Paulo neste domingo. A previsão é que os termômetros, que recentemente chegaram a 8 graus, saltem para 27 graus — uma marca típica de verão. A mínima durante o dia na cidade será de 14 graus. Não choverá. Na segunda-feira, de acordo com a Climatempo, fará ainda mais calor — a máxima será de 28 graus. A temperatura cairá apenas na quarta-feira, com 22 graus.

No litoral paulista, o tempo será semelhante no domingo. No Guarujá e em Santos, será de 27 graus.

Veja, a seguir, a temperatura no domingo em algumas capitais

Florianópolis: 20 graus

Curitiba: 19 graus

Porto Alegre: 21 graus

Rio de Janeiro: 29 graus

Belo Horizonte: 25 graus

Vitória: 27 graus

Recife: 31 graus

Brasília: 25 graus

Aracaju: 30 graus