São Paulo registra menor temperatura do ano: média de 8 graus Celsius

A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira a madrugada mais fria do ano. Os termômetros marcaram em média 8°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital. Os bairros mais gelados foram Capela do Socorro, na Zona Sul com 3,2°C e Perus na Zona Norte, com 5°C.

Nesta segunda-feira, a temperatura máxima prevista é de 21°C, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 32% e 85%.

Já na medição Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou a temperatura de 9,6 °C às 6 horas desta segunda-feira, a menor verificada este ano. A medição foi realizada na estação meteorológica do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

Próximos dias

A previsão para os próximos dias é que a massa de ar frio se desloque lentamente para o oceano, perdendo intensidade, provocando aumento gradativamente das temperaturas. A semana terá dias ensolarados e céu com poucas nuvens.

Na terça-feira, o cenário meteorológico não deve sofrer mudanças significativas, de acordo com o CGE. A madrugada terá termômetros na casa dos 9°C e predomínio de sol e céu claro ao longo do dia, com temperatura máxima prevista de 22°C.

A quarta-feira também terá tempo estável, madrugada gelada e sol entre poucas nuvens. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 10°C e máxima por volta dos 22°C. Os percentuais de umidade do ar se mantêm baixos, em função do ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva.

Interior

O Inmet emitiu alertas para risco leve de perda de plantações nas regiões paulistas de Bauru, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba, Bragança Paulista, Presidente Prudente, Marília, Assis, Baixada Santista e Vale Do Ribeira, onde a temperatura miníma pode atingir 3 ºC.

A queda nas temperaturas em todo o estado teve início no sábado, com a chegada da intensa massa de ar frio e seco de origem subpolar. São esperadas formações de geada fraca entre a madrugada de ontem e hoje no sul do estado, Vale do Ribeira e a Serra da Mantiqueira.

(Com Agência Brasil)