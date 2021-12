Brasileiros sobem ao pódio no retorno da São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do país, sempre no último dia do ano, em São Paulo, chegou à sua 96ª edição após um ano de ausência, em razão da pandemia de Covid-19, e teve brasileiros no pódio na manhã desta sexta-feira, 31.

Na prova masculina, a vitória foi do etíope Belay Bezabh, que ultrapassou o brasileiro Daniel Nascimento, segundo colocado, no quilômetro final. No feminino, a queniana Sandrafelis Chebet disparou e chegou à frente das brasileiras Jenifer do Nascimento (3ª colocada), Valdilene dos Santos (4º) e Franciane Moura (5ª).

A prova foi realizada seguindo protocolos sanitários e apenas alguns dos cerca de 20.000 corredores, entre amadores e profissionais, optaram por usar máscara (obrigatória apenas na largada e chegada, os momentos de aglomeração).

O etíope Belay Bezabh arrancou no quilômetro final e se sagrou campeão com o tempo de 44m54. Danielzinho cruzou a linha na sequência (45m09), seguido pelo boliviano Flores. “Há dois anos, eu falei que ia evoluir muito. Agora eu consegui o segundo lugar na São Silvestre, e vamos continuar evoluindo”, celebrou Danielzinho, de 23 anos, em entrevista à TV Globo.

No feminino, a queniana Sandrafelis Chebet dominou do início ao fim e completou a prova em 50s07, repetindo o resultado de 2018. A etíope Yenenesh Dinkesa chegou mais de 1 minuto depois (51s26) e Jenifer do Nascimento cravou 51s32. “Três brasileiras no pódio é muito legal, fico muito feliz. É um percurso duro, uma prova difícil””, disse Jenifer