John Madden, treinador e ícone da NFL, morre aos 85 anos

O treinador e comentarista de futebol americano John Madden, considerado um ícone do esporte por sua contribuição nos campos e fora deles, morreu na terça-feira (28), aos 85 anos. A notícia foi confirmada pela NFL em um comunicado divulgado na noite de ontem. A causa não foi divulgada.

Madden começou a carreira como jogador na universidade e chegou a ser draftado pelo Philadelphia Eagles em 1958, mas uma lesão o impediu de jogar profissionalmente. Logo depois, no início da década seguinte, passou a treinar times universitários e chamou a atenção da liga. Foi contratado como treinador de linebackers do Oakland Raiders em 1967 e promovido a treinador em 1969. Com 32 anos na época, tornou-se o mais jovem a ocupar a posição.

À frente dos Oakland Raiders (hoje Las Vegas Raiders), conquistou uma impressionante sequência de vitórias, mas a equipe sempre perdia em jogos decisivos no final da temporada. Em sete anos, o time alcançou e perdeu cinco partidas da American Football Conference (AFC) Championship, uma das semi-finais da NFL que garante vaga na partida final. Foi somente em 1977 que os Raiders conquistaram o primeiro Super Bowl, batendo os Minnesota Vikings por 32 a 14.

Madden se aposentou como técnico em 1979, por problemas de saúde. Além de uma úlcera que se agravou, ele estava com síndrome de burnout. Com 42, estabeleceu um currículo impecável. Além de um Super Bowl, foi o mais jovem a conquistar 100 vitórias na temporada regular e até hoje é o treinador com mais vitórias na história dos Raiders.

Depois, tornou-se um dos principais comentaristas de NFL da TV americana. Trabalhou para todas as grandes emissoras: CBS, Fox, ABC e NBC. Também se aposentou dessa tarefa em 2008. Também escreveu alguns livros sobre os bastidores do futebol americano, em parceria com o autor Dave Anderson. Em 2006, foi indicado ao Pro Football Hall of Fame.

O americano também é conhecido por ter emprestado nome, imagem e voz à série de videogames Madden NFL desde 1988. Além de ser o único game licenciado pela liga de futebol americano, a série ficou popular por apresentar estatísticas detalhadas dos jogadores e permitir a criação de jogadas complexas. Técnicos e atletas já afirmaram terem sido influenciados pelo jogo. A versão mais recente, Madden NFL 22, foi lançada em agosto deste ano e apresenta os atletas Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers, e Patrick Mahones, do Kansas City Chiefs, na capa.