Brasileiro acha que há fraudes em apostas online e apoia a regulação

O mercado de apostas online no Brasil, que movimenta bilhões de reais por ano, mas não é regulamentado, já foi experimentado por 14,5% da população brasileira. Desses apostadores, quase 64% acreditam que exista algum tipo de manipulação esportiva para favorecer um grupo específico. Esses números fazem parte de um levantamento feito pela Paraná Pesquisas, entre os dias 15 e 18 de março.

Os homens apostam quatro vezes mais que as mulheres (22,6% ante 7,1%). Entre as faixas etárias, a maior parte dos jogadores possui até 34 anos. Veja abaixo a separação por faixa etária:

– De 16 a 24 anos: 24,3%

– De 25 a 34 anos: 20,2%

– De 35 a 44 anos: 14,2%

– De 45 a 59 anos: 11,8%

– 60 anos ou mais: 6,3%.

A pesquisa também perguntou se os entrevistados acham que está ocorrendo a manipulação dos resultados com objetivo de favorecer grupos de aposta. Entre os homens, 68,5% responderam que sim; com as mulheres, foram 50,7%.

A última questão do levantamento versou sobre o pagamento de impostos, por parte das empresas, para o governo federal. Entre os homens, 62,3% são a favor e, entre as mulheres, o índice foi de 48,8%.

Ao todo, foram entrevistadas 2 010 pessoas, sendo 1 055 mulheres e 955 homens, de todos os estados brasileiros.

Conforme mostrou reportagem de VEJA há duas semanas, o governo federal prepara uma Medida Provisória para regulamentar o setor de apostas no país. Além de obrigar as empresas a possuir sede física no país, a União vai cobrar impostos tanto dos sites quanto dos ganhadores dos prêmios.