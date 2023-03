MP pede ao TCU para investigar ‘arapongagem’ na Lava Jato

O subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado, pediu no último dia 16 que o Tribunal de Contas da União (TCU) investigue possíveis irregularidades cometidas por procuradores da República no âmbito da Operação Lava Jato “por implantarem um sistema de espionagem cibernética clandestina, conhecido como arapongagem”. Segundo Furtado, a despeito do lapso temporal que dificultaria a busca de indícios, há diversos materiais jurídicos e jornalísticos que demostraram como o “Consórcio de Curitiba”, como ele chama a força-tarefa da operação, negociou espionagem ilegal com empresas estrangeiras.

Ele cita, por exemplo, uma ação protocolada pela defesa do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Supremo Tribunal Federal, representada pelo advogado Cristiano Zanin Martins, em que ele afirma haver indícios de que o braço fluminense da operação obrigou um delator a comprar um equipamento israelense. Também citou um “bunker da investigação” no Paraná. Essas alegações de Zanin têm como base a “Vaza-Jato”, como ficaram conhecidas as conversas hackeadas e vazadas de procuradores da operação chefiada pelo hoje deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que não é citado nominalmente no requerimento ao TCU.

O membro do MP de Contas disse que teve a ideia de solicitar a investigação agora após ser o autor de duas representações oferecidas recentemente sobre possíveis espionagens na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e na Receita Federal. “Os recentes casos me fizeram rememorar que, aparentemente, situação parecida aconteceu no país pouco tempo atrás em casos acompanhados pela Operação Lava Jato, demonstrando haver tendência na cultura de subversão na utilização da máquina pública para fins escusos que, a meu ver, merece o olhar detido dessa Corte de Contas”, escreveu.

No documento, Furtado pelo ao TCU que avalie a necessidade de solicitar auxílio da Polícia Federal.

Veja a íntegra do pedido ao Tribunal de Contas da União.

