Bolsonaro faz caminhada e não deve receber visitas de autoridades

O presidente Jair Bolsonaro fez nova caminhada hoje, 10, pelos corredores do Hospital Albert Einstein, onde está internado desde a cirurgia para reconstrução do aparelho intestinal, realizada no dia 28 de janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do governo, o presidente segue recomendação de aumentar a duração das caminhadas e, desde ontem, realiza cinco voltas nos corredores, em passo mais firme e rápido.

Bolsonaro segue fazendo alimentação cremosa. A informação preliminar é que o presidente não receberá visitas de autoridades neste domingo, 10. Estão com ele no quarto a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o filho Carlos. Um novo boletim médico com as atualizações sobre a saúde do presidente deve ser divulgado às 17 horas.

Um bom domingo a todos! 🇧🇷👍🏻 pic.twitter.com/3AO6csbeIb — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 10, 2019

Há pouco, o presidente comemorou, em seu Twitter, dados melhores de confiança da indústria e do comércio. Segundo ele, “com as implementações dos estudos da Secretaria Geral Adjunta de Desburocratização, Gestão e Governo Digital ligada ao Ministério da Economia, tudo vai melhorar muito mais”.