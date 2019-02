Bolsonaro inicia dieta cremosa; quadro pulmonar está em ‘regressão’

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou neste sábado, 9, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a nota, “o quadro pulmonar está em regressão e houve melhoras laboratoriais”. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, segue sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica.

Diante da boa aceitação da dieta líquida e da evolução da movimentação intestinal, foi iniciada uma alimentação cremosa. Bolsonaro segue tomando os antibióticos e com a nutrição parental (feita por via endovenosa).

De acordo com o boletim, estão mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, com realização de exercícios respiratórios e aumento do período das caminhadas fora do quarto. Por ordem médica as visitas permanecem restritas.

Bolsonaro passou por uma cirurgia no último dia 28 para retirar a bolsa de colostomia, colocada após uma facada sofrida durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018.

O presidente usou as redes sociais para registrar a nova dieta e agradecer “as orações da grande maioria da população brasileira”.