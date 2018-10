Biotipo de assassino de Marielle é identificado, diz Ministério Público

O Ministério Público do Rio de Janeiro identificou o biotipo da pessoa que disparou contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os investigadores também identificaram novos locais pelos quais o carro utilizado no crime circulou. O assassinato dos dois completará sete meses no próximo dia 14.

De acordo com nota divulgada nesta quinta-feira pela 23ª Promotoria de Investigação Penal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MP-RJ), os progressos na investigação foram comunicados aos pais de Marielle e à viúva de Anderson em reunião na última terça-feira (9). A viúva de Marielle, Mônica Benício, foi convidada para o encontro, mas não compareceu.

O MP também informa que “após a análise de centenas de imagens, também foi possível identificar o veículo, onde estavam os executores, em outros locais além dos que já tinham sido identificados. Esse mapeamento representa outro grande avanço para a continuidade das investigações.”

Orlando Curicica

O Ministério Público informou ainda que ex-PM Orlando Curicica, miliciano suspeito de envolvimento na morte de Marielle e Anderson, foi ouvido pelos promotores responsáveis pelo caso. O encontro foi no Presídio Federal de Mossoró, onde Orlando está preso, acusado de mandar matar uma pessoa em 2015.

O depoimento que Orlando deu aos procuradores da República em momento anterior também foi encaminhado ao MPRJ. O conteúdo dos depoimentos, no entanto, é mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações.

(com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)