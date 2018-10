Dois candidatos a vagas de deputado pelo PSL do Rio posaram para uma foto em que exibem, sorrindo, um cartaz partido ao meio e que simula placa de rua com o nome da vereadora Marielle Franco (Psol), assassinada em março. O cartaz, que indica a “Rua Marielle Franco” (que não existe oficialmente), foi uma homenagem de simpatizantes da parlamentar e havia sido colocado na Cinelândia, Centro do Rio, diante da Câmara Municipal, sobre a placa que indica o verdadeiro nome da praça. O PSL é o partido de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República.

Os dois candidatos – o policial militar Daniel Silveira e o advogado Rodrigo Amorim – foram os responsáveis por arrancar o cartaz do poste de sinalização. Em vídeo postado em redes sociais e que documenta a ação, feita à noite, eles alegam que a placa, por esconder o nome da praça, representava uma depredação do patrimônio público. A VEJA, Amorim criticou também o que classificou de “comportamento hipócrita” de grupos de esquerda que, segundo ele, protestaram contra o assassinato da vereadora, mas ignoram as demais vítimas da violência.

Amorim disse que a foto, apesar dos sorrisos exibidos por ele e por Silveira, não pode ser vista como um deboche à memória de Marielle. De acordo com ele, a imagem foi captada no último fim de semana, durante um comício em Petrópolis, cidade da região serrana fluminense. Afirmou que ele e o outro candidato levaram o cartaz ao ato de campanha para ressaltar o desrespeito ao patrimônio público. Na foto, Amorim, que em 2016 foi candidato a vice-prefeito do Rio na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, veste uma camiseta com o rosto do presidenciável do PSL.