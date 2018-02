Bilhete mostra ordem para matar líderes do PCC

Bilhete apreendido no último domingo, 18, com uma pessoa que visitava presos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista, indica que um traficante da confiança de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), mandou matar Rogério Geremias de Simone, o Gegê do Mangue, de 41 anos, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, de 38, na semana passada, em uma reserva indígena no Ceará.

O bilhete mostra que um traficante conhecido como Fuminho, próximo a Marcola, teria ordenado as execuções de Gegê e Paca, dois integrantes do PCC que eram, até então, as mais importantes lideranças da facção fora das cadeias brasileiras. A dupla administrava, da Bolívia, os negócios da organização criminosa brasileira. Com a morte dos dois, Fuminho assumiu esse posto.

“Ontem, fomos chamados em umas ideias, aonde nosso irmão Cabelo Duro deixou nois ciente que o Fuminho mandou matar o GG e o Paka. Inclusive, o irmão Cabelo Duro e mais alguns irmãos são prova que os irmãos estavam roubando (sic)”, diz o bilhete.

Os líderes mortos no Ceará viveram nos últimos meses em mansão no Condomínio de Luxo Alphaville, no Porto das Dunas, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Gegê do Mangue e Paca compraram uma casa no local por 2 milhões de reais, pagos por meio de dez cheques de 200.000 reais.