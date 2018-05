Bebê é atingido por bala perdida em frente a escola no Rio

Um bebê de seis meses foi atingido por uma bala perdida em frente ao Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 14, mas passa bem.

A criança estava com a mãe, que aguardava o filho mais velho terminar uma aula de esportes na escola para buscá-lo quando o menor começou a sangrar e chorar. Ao procurar pelo ferimento, percebeu que se tratava de um disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o bebê para o Centro Pediátrico da Lagoa, hospital particular em Botafogo. Não foi identificada a origem da bala que o atingiu.

A assessoria de imprensa da unidade informou que o quadro de saúde da criança é estável, que ela dormiu bem e está com os movimentos normais, aparentemente sem sequelas. O bebê passará por uma cirurgia, marcada para as 17h desta terça, para a retirada do projétil, alojado no ombro.