Bandidos sequestram trem com passageiros no Rio

Um trem foi sequestrado por seis homens armados com fuzis na manhã da última segunda-feira, 16, na altura de um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O bando ingressou no coletivo que fazia a viagem que sai do bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em direção a Central do Brasil na altura da estação Manguinhos. O maquinista foi abordado, teve a cabine invadida e foi obrigado a fazer um desvio em sua rota.

O trem circulou por mais três estações, até que o bando obrigou o maquinista a parar no meio da linha férrea, na altura da favela da Mangueira, antes da chegada à estação Maracanã. Sem serem perturbados, o grupo cruzou os trilhos e o maquinista continuou a viagem. Apesar de ser um dos horários de maior movimento no serviço, os passageiros que estavam na composição não perceberam a movimentação e ninguém ficou ferido. Em nota, a SuperVia, concessionária responsável por administrar o serviço de trens no estado do Rio, lamentou que a “falta de segurança observada em todo o Rio atinja o sistema ferroviário e coloque em risco seus funcionários e os milhares de passageiros que dependem do trem em seus deslocamentos diários”.

A SuperVia não informou se já havia ocorrido caso parecido, e reforçou que a responsabilidade sobre a segurança das linhas de trem é do Grupamento de Policiamento Ferroviário do governo do Rio. Ninguém foi preso e o caso não foi registrado em nenhuma delegacia.