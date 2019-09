Sobe para 14 o número de mortos no incêndio do Hospital Badim

O número de mortos em decorrência do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, na quarta-feira 12 subiu para catorze.

De acordo com a assessoria de imprensa do centro médico, duas pacientes que haviam sido transferidas do Badim para os hospitais Samaritano e Israelita Albert Sabin, de 87 e 98 anos, morreram entre a noite de segunda-feira 16 e a manhã desta terça, 17.

Em nota, o Hospital Badim informou que cinquenta pacientes seguem internados. Além deles, outros nove, entre funcionários e familiares, seguem hospitalizados.

O Badim não disse o que causou a morte das duas pacientes, mas ressaltou no documento que “todos os esforços e dedicação das equipes médicas envolvidas foram empenhados para a recuperação das pacientes, assim como tem sido feito diariamente no atendimento prestado”.