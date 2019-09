Polícia faz busca e apreensão em endereços ligados a Flordelis

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (RJ) faz buscas em quatro endereços ligados à deputada federal Flordelis (PSD-RJ) nas investigações sobre o assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, no dia 16 de junho.

O objetivo da operação é apreender celulares, computadores e documentos que possam contribuir para a elucidação do crime.

As buscas ocorrem em quatro endereços da parlamentar, um deles em Brasília. Os outros locais alvos da operação são um imóvel da família em Niterói, um escritório no centro do Rio e outro em Jacarepaguá.

Como o crime não tem relação com o mandato parlamentar, o Supremo Tribunal Federal autorizou que a deputada também fosse investigada pelas autoridades estaduais.

Dois dos 55 filhos do casal, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos de Souza, foram presos no dia 20 de junho pelo crime e tiveram a prisão preventiva decretada em 17 de agosto. Eles foram indiciados por homicídio qualificado.

Lucas é apontado como um dos mentores e executores do crime. Segundo policiais o jovem teria confessado que encomendou o crime com Flávio, filho biológico da deputada federal.

Anderson do Carmo foi morto com vários tiros, na garagem da casa da família, em Pendotiba, no Rio, em 16 de junho. A suspeita da polícia é que tenham cometido o crime para defender a mãe após uma traição. A pistola utilizada no crime foi encontrada na casa da deputada.

(com Agência Brasil)