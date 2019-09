Acidente mata 3 pessoas na Rodovia Castello Branco, em Santana do Parnaíba

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco mortos e três feridos na manhã deste domingo 22, na Rodovia Castello Branco, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

A colisão aconteceu no sentido de São Paulo pouco antes das 10h. Segundo a concessionária CCR ViaOeste, há bloqueio de duas faixas da direita e congestionamento desde o km 45.

Outras cinco pessoas ficaram feridas; uma em estado grave e as outras com ferimentos leves. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.