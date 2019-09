Após lipoaspiração, morre cantora gospel Fernanda Fé, aos 41 anos

A cantora gospel Fernanda Daibert Escobar de Albuquerque, de 41 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 20, em decorrência de complicações depois de passar por um procedimento de lipoaspiração em Belo Horizonte. A cantora, conhecida como Fernanda Fé, era mulher do ex-jogador Fernando Albuquerque, o Ceará, com passagens por times como Paris Saint-Germain, Internacional e Cruzeiro. Ela ficou quatro dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo depois de passar por três hospitais. Fernanda deixa três filhos, de 11, 13 e 15 anos. Fernanda será enterrada no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

“Queremos agradecer a todos que nos enviaram mensagens de conforto e de encorajamento”, escreveu Ceará numa rede social. “Te amo muito, mãe, descanse em paz”, publicou o filho do casal Levi Daibert.

Fernanda morava em Minas Gerais desde 2012 com a família. Nas eleições do ano passado, ela concorreu ao cargo de deputada federal pelo PRTB, mas não conseguiu se eleger.