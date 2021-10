Verdades Secretas 2: personagem faz sexo com pais e filhos, a família toda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

20 out 2021, 18h03

Por Cleo Guimarães 20 out 2021, 18h03

Muito já se falou sobre Verdades Secretas 2, a primeira novela do Grupo Globo a ser recomendada só para maiores de 18 anos. A estreia é nesta quarta (20), no Globoplay, e a emissora vem trabalhando arduamente para instigar a curiosidade dos espectadores em relação às quase sete dezenas de cenas de sexo (sim, eles se deram ao trabalho de contar) que serão exibidas em seus 50 capítulos. “Praticamente todas as fantasias que uma pessoa pode ter estão ali”, antecipou Guilhermina Guinle a VEJA.

Neste universo pouco ortodoxo, o personagem interpretado por Bruno Monteleone, 25 anos, promete trazer uma dose extra de polêmica. Ex-namorado de Sasha Meneghel na vida real, o ator interpreta Matheus, um modelo e garoto de programa, que vai se envolver (leia-se: transar ardentemente) com todos os integrantes de uma mesma família.

Ele começa se relacionando com Betty, personagem de Deborah Evelyn, depois tem um trelelê com o marido dela, Lorenzo (Celso Frateschi), e emenda com o casal de filhos dos dois, Irina (Julia Stockler) e Giotto (Johnny Massaro).

Betty costuma contratar garotos de programa e acaba se apaixonando por Matheus, que a princípio seria interpretado por outro ator. João Gana, o Matheus original, foi afastado do elenco em julho. Motivo: um vídeo em que ele aparece agredindo a ex-namorada vazou na internet. Ele já tinha gravado várias cenas com Deborah, e todas tiveram de refeitas por Bruno.