Próximo capítulo de ‘Verdades Secretas’: fantasias sexuais

Tirem as crianças da sala. Com a liberdade que só uma plataforma de streaming proporciona, a segunda parte da novela global Verdades Secretas promete elevar à décima potência a já faiscante voltagem sexual da trama de Walcyr Carrasco. “Praticamente todas as fantasias que uma pessoa pode ter estão ali”, anuncia Guilhermina Guinle, 47 anos, no conforto do novo e bem menos vibrante perfil de sua personagem, uma empresária de sucesso que já não vê tanta graça no amante, promovido a marido. “Não tenho problema com cenas ousadas e fiz várias na outra versão. Mas fácil não é. Por sorte, desta vez escapei”, diz a atriz, que jura jamais haver recorrido a dublês.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2021, edição nº 2755