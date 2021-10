O que a professora de striptease ensina às atrizes da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2021, 21h02 - Publicado em 12 out 2021, 09h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 11 out 2021, 21h02 - Publicado em 12 out 2021, 09h00

Você nunca mais vai enxergar uma cadeira da mesma forma depois de assistir à performance de Camila Queiroz numa delas. A atriz interpreta uma acompanhante de luxo em Verdades Secretas 2 e é ali, na prosaica peça do mobiliário, que ela pratica a ‘chair dance’, uma das lições da arte da sedução ensinadas pela paranaense Grazzy Brugner, 41 anos. “A dança na cadeira é de enlouquecer”, garante a professora, contratada a pedido da diretora Amora Mautner. “Ela disse: ‘Minhas ideias de sexo performático acabaram, preciso da sua ajuda para renovar o repertório”, conta.

Foi de Grazzy a ideia de tirar as personagens e seus parceiros de camas, sofás e outras superfícies manjadas. “Chão também é lugar de seduzir. A visão de uma mulher engatinhando mexe muito com os homens”, diz a profissional. No cardápio de lições dadas também às atrizes Paula Burlmaqui e Julia Byrro constam ainda dicas genéricas, aproveitadas ao longo de toda a série.

Caras e bocas (“Na hora certa, uma passada de língua entre os lábios seduz qualquer um”) e o caminhar, por exemplo, não foram subestimados na hora das aulas. “Quando a mulher anda com a coluna reta, ombros encaixados, abdome contraído e seios mirando para cima, não têm quem não se sinta atraído”, assegura.

Por causa de sua orientação sexual, Grazzy, uma das pioneiras da pole dance no Brasil, diz se sentir preparada apenas para ensinar mulheres a seduzir homens. “Sou hétero e o meu conhecimento é o de agir com sedução somente em relação a eles”, conta. “Muitas mulheres acabam se sentindo atraídas por mim e me cantam. Eu curto, respeito, mas não faço nada para isso acontecer.”

Pole dance e striptease – que ela faz questão de esclarecer: trata-se de uma dança sensual que termina com sua praticante tirando a roupa; se não tirar a roupa, não é strip – são outros assuntos sérios. A mais importante das mensagens passadas por Grazzy às atrizes é: “Se parecer robotizada, já era”.

Na série escrita por Walcyr Carrasco, cantos e espaços da casa desvalorizados viram cenários para performances faiscantes – e isso vai muito além da já batida mesa da cozinha, do banheiro e da sauna que, convenhamos, de surpreendentes não têm nada. “A moldura de uma porta é o lugar ideal para uma dança sensual ou ou strip bem feito”, diz Grazzy – explicação técnica: é sempre bom ter algum lugar para se escorar. Verdades Secretas 2 estreia no próximo dia 20 de outubro, no Globo play.