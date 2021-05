Setor hoteleiro sobre Copa América: “Sensacional, mas e a vacina?”

O presidente da associação de hotéis do Rio, Alfredo Lopes, reagiu com surpresa ao anúncio de que o Brasil sediará a Copa América no mês que vem. Ele, que soube da notícia no telefonema com a coluna, expressou entusiasmo com a ideia, mas se disse preocupado com a lentidão na vacinação e com a disseminação da variante indiana da Covid-19 no país.

Lopes afirmou que estrutura para o evento esportivo o Brasil tem de sobra, já que sediou a Copa de 2014. O que deixa a desejar neste momento, pontua ele, é a capacidade de lidar com a pandemia.

“[A notícia é] Sensacional, mas como vamos estar em relação à vacina?”, disse Lopes que acrescentou que mesmo sem torcida, esses eventos geram movimentação de pessoas, com as viagens interestaduais das equipes, comitiva técnica e seus staffs.

“Nós ainda não estamos em um nível de vacinação que possa nos garantir essa circulação, até por conta da chegada dessa nova variante indiana”, disse.

A Conmebol, na mensagem que publicou mais cedo pelo Twitter com o anúncio da mudança do torneio para o Brasil, não deu detalhes e nem indicou sedes para os jogos. Também não informou se as partidas terão público presente nos estádios.

“A notícia é boa, mas que certamente não vai provocar aquela movimentação econômica que poderia se não estivéssemos na pandemia”.