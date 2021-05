Conmebol agradece Bolsonaro e CBF e anuncia Copa América no Brasil

Horas depois de anunciar que a Copa América deste ano, com início previsto para 13 de junho, não ocorreria mais na Argentina, por conta da situação da pandemia de Covid-19 no país, a Conmebol informou na manhã desta segunda-feira que a competição será realizada no Brasil. Em maio, a Colômbia havia deixado de ser a sede do evento.

Pelas redes sociais, a entidade agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe e à CBF, “por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo”. “A América do Sul brilhará no Brasil com todas suas estrelas!”, diz a postagem da Conmebol em português.

O Brasil já registrou mais de 462 mil mortes por Covid-19 — a segunda maior marca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos — e enfrenta a possibilidade de uma terceira onda, como admite o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Na noite do domingo, a Conmebol informou que analisaria a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Venceu o Brasil.