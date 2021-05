Conmebol anuncia suspensão da Copa América na Argentina

A Conmebol anunciou na noite deste domingo, 30, que a Copa América deste ano, com início previsto para 13 de junho, não será mais na Argentina. Diante da situação da pandemia de Covid-19 no país, a confederação optou pela suspensão da realização do torneio no país e estuda ofertas de outros países que demonstraram interesse em recebê-lo.

No momento, não está descartado o cancelamento total da competição e o conselho da confederação irá se reunir na manhã de segunda-feira para debater sobre o assunto.

“A Conmebol informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Conmebol analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido”, informou a entidade em publicação no Twitter.

Mais cedo neste domingo, a ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzoti, já havia declarado que a realização da competição em solo argentina ainda não estava “100% definida”, seguindo declarações do vice-presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Hugo Moyano, de que seria bom para o país encontrar uma forma de não sediar a Copa América desde ano.

“Não sou especialista em saúde, mas acho que devemos fazer um esforço para evitar a Copa América na Argentina. A vida vem em primeiro lugar”, afirmou o dirigente em uma entrevista à rádio “El Destape”.

O torneio, que será disputado de 13 de junho a 10 de julho, seria inicialmente sediado por Argentina e Colômbia, mas o segundo país pediu o adiamento do evento devido à crise social colombiana, solicitação que foi rejeitada pela Conmebol. Os jogos que seriam disputados em solo colombiano, incluindo a final, foram realocados para estádios argentinos.

O primeiro jogo da seleção brasileira está marcado para o dia 14 de junho, às 20h, contra a Venezuela. No Grupo B também estão Colômbia, Equador e Peru.