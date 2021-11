Segunda Turma do STF julga, enfim, o dilema do foro de Flávio

Depois de muito atrito interno no STF, a Segunda Turma da Corte deve finalmente encarar nesta terça os enroscos que envolvem Flávio Bolsonaro no tribunal.

Os ministros devem analisar duas ações relacionadas aos problemas judiciais do filho do presidente, suspeito de lucrar com um esquema de rachadinhas quando era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

A Corte vai analisar um pedido da defesa do senador que solicita o arquivamento das investigações por irregularidades no processo e também deve focar na ação do MPRJ que questiona decisão do TJ do Rio que concedeu foro a Flávio.