Renan inclui governador e ex-secretário do Amazonas entre indiciados

26 out 2021, 10h45

Além das 76 pessoas e duas empresas indiciadas na última versão do relatório da CPI da Pandemia, o relator Renan Calheiros aceitou incluir o governador da Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo no documento.

Renan atendeu ao pedido de Eduardo Braga, que é do Amazonas e líder do MDB (seu partido) no Senado. Após a concessão, outros senadores passaram a pleitear a inclusão de outros personagens.