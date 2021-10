Versão final do relatório da CPI tem 10 novos indiciados; veja quais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

26 out 2021, 10h09

Após a reunião do grupo majoritário da CPI da Pandemia na noite desta segunda-feira, o relatório final do senador Renan Calheiros que será votado logo mais ganhou mais 108 páginas e 10 novos indiciados — totalizando 76 pessoas e duas empresas.

São eles (na ordem em que aparecem no documento):

Antônio Jordão de Oliveira Neto – biólogo e participante do gabinete paralelo – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), do Código Penal;

– biólogo e participante do gabinete paralelo – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), do Código Penal; Hélcio Bruno de Almeida – presidente do Instituto Força Brasil – art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal;

– presidente do Instituto Força Brasil – art. 286 (incitação ao crime) do Código Penal; Heitor Freire de Abreu – ex-subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e ex-coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte) do Código Penal;

– ex-subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e ex-coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte) do Código Penal; Marcelo Bento Pires – Assessor do Ministério da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal;

– Assessor do Ministério da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal; Alex Lial Marinho – ex-coordenador de logística do Ministério Da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal;

– ex-coordenador de logística do Ministério Da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal; Thiago Fernandes da Costa – Assessor técnico do Ministério da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal;

– Assessor técnico do Ministério da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal; Regina Célia Oliveira – Fiscal de Contrato no Ministério Da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal;

– Fiscal de Contrato no Ministério Da Saúde – art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal; Hélio Angotti Netto – Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde – art. 267, 1º (epidemia com resultado morte) e art. 286 (incitação ao crime), ambos do Código Penal;

– Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde – art. 267, 1º (epidemia com resultado morte) e art. 286 (incitação ao crime), ambos do Código Penal; José Alves Filho – Dono do grupo José Alves, do qual faz parte a Vitamedic – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), combinado com art. 29, ambos do Código Penal;

– Dono do grupo José Alves, do qual faz parte a Vitamedic – art. 267, § 1º (epidemia com resultado morte), combinado com art. 29, ambos do Código Penal; Amilton Gomes de Paula – Vulgo Reverendo Amilton, representante da Senah – art. 332, caput (tráfico de influência), do Código Penal.

Entre as adições em relação ao texto apresentado na quarta-feira da semana passada – este também modificado após intervenção de integrantes do G7 – está a menção à fala do presidente Jair Bolsonaro ligando a vacina contra a Covid-19 e o desenvolvimento da Aids.