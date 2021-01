Queiroz completa seis meses no conforto da prisão domiciliar

Fabrício Queiroz completou neste janeiro seis meses no aconchego da prisão domiciliar — e sem a mínima chance de delatar. Ele é investigado no esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

Em agosto, o ministro Felix Fischer, do STJ, chegou a mandar o ex-assessor parlamentar de volta para a cadeia. Mas a decisão foi revertida horas depois pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo.

Com o começo do ano no Judiciário na próxima segunda-feira, há a expectativa para que um habeas corpus de Queiroz volte à pauta da Quinta Turma do STJ em breve.

O julgamento foi suspenso em novembro por um pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Fischer é o relator.