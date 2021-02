Pedido de Flávio Bolsonaro para travar caso ‘rachadinha’ volta ao STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça voltam a analisar nesta terça os três recursos do senador Flávio Bolsonaro no caso das “rachadinhas”.

A defesa do filho do presidente questiona decisões tomadas na primeira instância que permitiram o andamento das investigações contra ele, como a quebra de sigilo bancário.

Defesa de Flávio Bolsonaro

Os processos serão devolvidos pelo relator, ministro Felix Fischer, que negou todos os pedidos feitos pela defesa de Flávio. Há duas semanas, Fischer pediu “vista regimental” depois que o colega João Otávio de Noronha levou um voto divergindo — atendendo em parte a alguns pedidos dos advogados do senador.

Outros três ministros que integram o colegiado ainda precisam votar: Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Ilan Parcionik. Caso os pedidos de Flávio sejam atendidos, toda a investigação do caso da rachadinha, que resultou em uma denúncia contra ele no ano passado, será paralisada.