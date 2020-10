Presidente da CCJ só aceita debater sabatina ao STF após a saída do decano

Atualizado em 1 out 2020, 08h41 - Publicado em 1 out 2020, 07h19

Presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet quer evitar tocar no tema do sucessor de Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto o decano continuar ministro.

O indicado pelo presidente da República é sabatinado nessa comissão.

De qualquer maneira, quando questionada, Tebet diz que só depende do envio pela Mesa e da escolha do relator na comissão. Na sua comissão, esse trâmite não passa de três semanas.