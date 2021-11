PF gastará R$ 8,3 milhões para montar academia de musculação em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal divulgou recentemente um edital de licitação para compra de equipamentos de ginástica suficientes para a instalação de uma academia de musculação de ponta em Brasília.

A relação de equipamentos inclui bicicletas ergométricas, aparelhos de levantamento de pesos, halteres e até aparadores de chutes, bonecos de sparring, tatames e outros itens para a prática de lutas.

O valor estimado a ser gasto na academia é de 8,3 milhões de reais. Só em bicicletas ergométricas, o edital prevê a compra de 60 unidades de três tipos diferentes. O primeiro modelo custará 7.790 reais cada, enquanto o segundo sairá por um valor unitário de 11.040 reais. O terceiro modelo de bicicleta custará 11.990 por item. A academia terá ainda 40 esteiras elétricas, cada uma custando 31.336 reais, além de outros equipamentos para exercícios aeróbicos, tais quais simuladores de escada e remada.

Serão comprados equipamentos para o fortalecimento de músculos específicos. As chamadas “estações para glúteo”, que envolvem aparelhos que exercitam os membros inferiores do corpo, sairão a 18.000 reais cada uma das 18 previstas. Já as 20 estações para malhar o bíceps custarão 5.000 reais cada uma.

Também serão comprados 400 tatames, 50 aparadores de chutes e socos e 11 bonecos de sparring. O pregão eletrônico está previsto para o final deste mês.