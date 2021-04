PF acha lista de governos estaduais na mira de golpistas da vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nessa investigação do bando que tentou vender vacinas de vento ao Ministério da Saúde, os investigadores da Polícia Federal localizaram em um dos endereços dos alvos do esquema uma lista de ofícios endereçados a governos estaduais e prefeituras na

mira do golpe.

Parece piada, mas os criminosos usavam “cartas de referência” com indicativo de capacidade técnica adquirida no… Paraguai.

A PF apura agora se os golpistas já haviam fechado negócio com alguns dos estados e prefeituras citados nos documentos ou se ainda estava prospectando o terreno.