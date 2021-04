LG anuncia fim dos seus smartphones

A LG Electronics anunciou nesta segunda-feira, 05, que está abandonando o negócio de celulares. O boato já corria há alguns meses mas agora é oficial e até o dia 31 de julho, os smartphones da empresa vão morrer definitivamente. A empresa coreana informou, no entanto, que ainda oferecerá suporte de serviço para quem tem aparelhos da marca por mais algum tempo, que será determinado a depender de cada região do mundo. A partir de agora, a companhia vai focar no seus negócios de componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica e inteligência artificial. E também não vai continuar desenvolvendo a tecnologia usada em telefones, como o 6G. Em setembro, a empresa chegou a lançar seu novo smartphone com uma tela giratória, 5G, e que custava cerca de 6 mil reais. Em geral, os smartphones da LG tem preços acessíveis no Brasil com modelos a partir de 680 reais.