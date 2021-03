Pandemia se agrava e buscas por medidor de oxigênio explodem nas redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio à crescente falta de oxigênio para tratar pacientes de Covid-19 por todo o país, a pesquisa online pelos oxímetros disparou. Como usar o equipamento medidor de oxigênio no sangue foi a pesquisa mais feita no Youtube na última semana dentro da categoria saúde. Em seguida figura a busca por “oxímetro de dedo, como usar?”.

A busca pelo equipamento teve aumento de 73% em março na comparação com o mês anterior e está no ponto mais alto dos últimos dez anos no Yotube. Na versão portátil, o oxímetro é um objeto semelhante a um pregador de roupas que é colocado em um dedo da mão.

A Organização Mundial da Saúde sugeriu em janeiro deste ano aos pacientes de Covid-19 que estejam em casa que façam uso do equipamento. A entidade salientou ainda a importância de supervisão médica. Vítimas mais graves da doença costumam registrar queda de oxigênio no sangue.

A plataforma de vídeos é um parâmetro relevante para medir o interesse da população por dois motivos. Primeiro, pela popularidade: o Youtube é um dos sites mais usados para pesquisas diversas. Depois, deve-se levar em consideração que as imagens facilitam a compreensão, sobretudo para aqueles que não tiveram acesso à educação formal.

Não custa lembrar que nesta terça-feira, dia em que Marcelo Queiroga finalmente tomou posse como ministro da Saúde e Jair Bolsonaro finalmente resolveu se pronunciar em cadeia de rádio e TV depois de vários adiamentos, o Brasil registrou 3.158 óbitos. Só os Estados Unidos tinham superado a marca das 3.000 mortes no intervalo de 24h.