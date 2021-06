Ministério da Justiça autoriza envio da Força Nacional ao Amazonas

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou há pouco pelas redes sociais que autorizou o envio da Força Nacional para Manaus, atendendo a solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima. A cidade sofreu uma onda de violência em retaliação à morte de um traficante, no sábado.

Segundo Tores, o emprego dos agentes tem como objetivo “ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado”. O planejamento operacional está sendo definido pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

No ofício enviado na noite deste domingo, Lima citou as “proporções dos últimos acontecimentos ocorridos no Amazonas nas últimas horas” para solicitar, em caráter de urgência, o apoio do Governo Federal, com o envio de tropa da Força Nacional de Segurança para atuar em apoio às ações de combate ao crime organizado na capital e no interior do Estado.

“Por fim, informo que a situação requer atenção especial por parte deste Ministério, tendo em vista o grande clima de tensão vivido nas últimas 24 horas pela população do Estado”, justificou o governador.