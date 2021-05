Marinho diz que vai acertar candidatura com Bolsonaro

Citado pela manhã desta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro como “um bom nome” para concorrer ao Governo do Rio Grande do Norte no ano que vem, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse ao Radar que deve conversar com o chefe sobre política até o começo de 2022. Para ele, não é o momento de antecipar o lançamento de qualquer eventual candidatura.

“Sou candidato a ser um bom ministro e cumprir a missão. No final do ano ou no princípio do próximo devo me sentar com o presidente para falar de política”, afirmou Marinho.

Respondendo a um apoiador que perguntou sobre o Rio Grande do Norte, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro inicialmente disse não saber, mas lembrou do ministro, que foi deputado federal pelo Estado.

“Tem o Marinho lá, eu acho é um bom nome. Eu não sei se o Marinho quer, se vai disputar alguma coisa, não sei”, declarou o presidente.

O interlocutor, que não aparece no vídeo divulgado por um canal de YouTube bolsonarista, respondeu que então iria falar com o ministro, ao que o presidente consentiu:

“Tá, chega nele lá”.