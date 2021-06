‘Líder do governo da propina?’, questiona Renan sobre Ricardo Barros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A reunião da CPI da Pandemia desta quarta-feira ainda nem começou, mas o relator Renan Calheiros já disparou o primeiro petardo do dia contra o governo Bolsonaro, por conta do caso Covaxin.

“O governo suspende o contrato da vacina do escândalo, demite o funcionário da propina, mas mantém o líder do governo acusado pelo presidente, segundo os irmãos Miranda. Líder do governo da propina?”, questionou Calheiros, sem citar nominalmente o deputado federal Ricardo Barros.

O senador complementou sua mensagem com três hashstags, a última delas inédita até agora: #CPIdaPandemia, #cpisalvavidas e #VacinaComPropina.

O Diário Oficial da União desta quarta trouxe a exoneração do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, acusado por um empresário, em entrevista à Folha de São Paulo, de cobrar 1 dólar de propina por cada vacina vendida.

Na terça, o ministério anunciou a suspensão temporária do contrato de compra da vacina indiana Covaxin, por determinação de investigação preliminar da CGU.