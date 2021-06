Auxiliares de Bolsonaro querem saída de Barros da liderança

Com o avanço das revelações sobre um esquema de corrupção na compra de vacinas no Ministério da Saúde, ministros do governo aconselharam Jair Bolsonaro a se livrar o quanto antes de Ricardo Barros, o nome mais visível no caso, desde que Luis Miranda revelou a conversa que teve com o presidente no Alvorada.

+ ‘Líder do governo da propina?’, questiona Renan sobre Ricardo Barros