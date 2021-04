Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro deu entrada numa UPA do litoral do Ceará neste sábado após sofrer um acidente num passeio de quadriciclo. Fontes ligadas ao senador confirmaram a ocorrência ao Radar e disseram que ele sofreu rompimento de ligamentos no ombro. O senador já está retornando a Brasília.