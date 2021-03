Escolha de diplomata de carreira como chanceler traz alívio ao Itamaraty

A escolha do embaixador Carlos Alberto Franco França como novo chefe da diplomacia brasileira trouxe alívio para o Itamaraty, mergulhado em ansiedade desde o anúncio da demissão de Ernesto Araújo na manhã desta segunda-feira.

Integrantes da ativa do Ministério das Relações Exteriores revelaram ao Radar satisfação com a nomeação de França para o posto de chanceler. Chefe do cerimonial de Jair Bolsonaro, o diplomata é apontado como um nome moderado e querido dentro do corpo diplomático, apesar de discreto.

“Ele é muito mais pragmático e prático do que o Ernesto Araújo. É uma pessoa que resolve problemas”, descreveu um interlocutor. Internamente, porém, não há a expectativa de que o norte da política externa mude radicalmente — que deve continuar a ser ditado por Bolsonaro e seu filho Eduardo.

O que muda imediatamente, avaliam esses quadros ouvidos pelo Radar, é a forma de lidar no dia a dia, sem as polêmicas e atropelos do agora ex-chanceler.