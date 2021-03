Demissão de Azevedo abre intervenção política de Bolsonaro na área militar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É bem mais feia a história em torno da demissão do ministro da Defesa Fernando Azevedo. Aliados do general relataram ao Radar que Azevedo foi ao Planalto já sentindo que o seu relacionamento com Jair Bolsonaro estava chegando ao fim.

O motivo do desgaste, nas palavras de uma graduada fonte militar, seria a condução do ministério por Azevedo, mantendo a caserna distante do assédio político de Bolsonaro.

A nota escrita pelo próprio Azevedo deixa clara a determinação dele de barrar o aparelhamento das forças pelo bolsonarismo quando o ministro registra que, “nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado”.

A demissão de Azevedo deixa completamente exposto o comandante do Exército, Edson Pujol.