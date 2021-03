Bolsonaro escolhe novo chefe do Itamaraty e anuncia outros nomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou há pouco os nomes dos seis ministros escolhidos nesta segunda-feira. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial.

O Ministério das Relações Exteriores, primeiro a ter uma baixa hoje, com a saída de Ernesto Araújo, vai para as mãos do também diplomata de carreira Carlos Alberto Franco França, que chefiava o cerimonial de Bolsonaro.

A Casa Civil da Presidência da República será comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Assume o Ministério da Justiça o delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres.

O general Braga Netto vai para o Ministério da Defesa e a secretaria de governo da Presidência da República será comandada pela deputada Federal Flávia Arruda, do PL. Volta para a Advocacia-Geral da União o ministro André Mendonça, que estava na Justiça.