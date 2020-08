Despedida de Noronha no STJ tem até relatório de obras

Despedindo-se do comando do STJ nesta quinta, o ministro João Otávio de Noronha despachou ao gabinete dos colegas dois livros muito bem produzidos e impressos para relatar seus feitos nos dois anos na presidência da Corte.

Uma das obras é quase uma prestação de contas de prefeito, pois trata das “Reformas e benfeitorias nas instalações do Superior Tribunal de Justiça Biênio 2018/2020”.

Teve colega do ministro, claro, que achou que o dinheiro investido nos livretos poderia ter mais utilidade em outras ações em tempos de pandemia.

Nesta quinta, como se sabe, o ministro Humberto Martins assume a presidência do STJ ao lado do ministro Jorge Mussi, o vice, em cerimônia com as principais autoridades do país.