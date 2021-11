Deputado vai processar presidente da CPI da Covid por abuso de autoridade

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado estadual do Amazonas Fausto Jr. (MDB) anunciou que vai entrar com uma ação no STF contra o senador Omar Aziz (PSD-AM) — presidente da CPI da Covid — por abuso de autoridade, injúria, ameaças e difamação.

O parlamentar diz que vai contratar as advogadas do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa e Lucina Pires, para a defesa — e que ambas já estão trabalhando no processo que será encaminhado à Suprema Corte.

Fausto Jr., convocado na comissão do Senado em junho deste ano para depor sobre a CPI da Saúde no Amazonas — investigação da qual foi relator –, diz que os ataques que serão levados ao STF aconteceram na ocasião do seu depoimento. A sessão foi marcada por momentos de altercação entre ele e Aziz.

Durante a oitiva, os senadores questionaram o porquê da CPI amazonense não ter indiciado o atual governador do estado Wilson Lima. A investigação estendeu-se de maio a setembro do ano passado, apurando irregularidades em contratos da secretarial estadual de Saúde entre 2011 e 2020 — período que abarca as gestões de outros quatro governadores, incluindo o próprio Omar Aziz.

Fausto Jr. respondeu, por sua vez, com acusações de que Aziz teria desviado recursos da saúde no Amazonas enquanto era governador, entre 2010 e 2014. Ele citou investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que apontou o senador como responsável pelo desvio de mais de 250 milhões de reais da pasta.

O deputado estadual acusa o presidente da CPI da Covid de tentar interrompê-lo de fazer a divulgação das denúncias e também de perseguir adversários e utilizar a CPI como instrumento para atender a seus interesses políticos.