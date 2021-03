Com Lula na disputa eleitoral, Ciro Gomes ‘virou pó’, diz Eunício Oliveira

Ex-presidente do Senado e adversário da família Gomes no Ceará, o cacique do MDB cearense, Eunício Oliveira, avalia que o projeto presidencial de Ciro Gomes sofreu duro desgaste com a entrada de Lula na corrida presidencial.

Para Eunício, o ex-presidente, que irá se vacinar nos próximos dias para começar a viajar o país em campanha, tenderá a capturar os votos que tornavam Gomes um candidato competitivo para 2022.

“Ciro Gomes, com a elegibilidade de Lula, virou pó”, diz Eunício.