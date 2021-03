Lula ganha imunidade e vai disputar a prova do líder

Após sobreviver a um dos maiores paredões falsos da história, o ex-presidente Lula voltou a disputar o prêmio mais cobiçado do Brasil. O ministro Edson Fachin anulou o veto que Sergio Moro havia dado a Lula e colocou o ex-presidente de volta na próxima prova do líder — que ainda não foi confirmada, uma vez que o programa pode acabar antes da tal prova, que será só em 2022.

O retorno de Lula (que já foi líder duas vezes mas foi expulso do jogo, mas disse que quem quebrou as regras foi um amigo) deixou os participantes confusos e combinando voto. O atual líder, o brother Jair, conta com cada vez menos apoio, porque a casa enfrenta a maior e mais cruel prova de resistência de sua história. Já a economia reagiu com alta na cotação da estaleca. Por fim: o brother Doria foi visto combinando com Jair o voto Bolsodoria 2022: O Inimigo Agora É Outro.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729