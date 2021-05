Cenário da Covid-19 não permite Copa América em Pernambuco, diz governo

Após o anúncio da Conmebol de que o Brasil receberá a Copa América, daqui a duas semanas, o Governo de Pernambuco se antecipou e informou que a situação da Covid-19 não permite que o evento seja realizado no Estado. O Recife vinha sendo cogitado como uma das cidades-sede da competição.

“Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco”, diz nota oficial divulga no início da tarde desta segunda-feira.

O comunicado aponta ainda que o governo monitora de forma permanente os indicadores da doença no Estado e que identificou nas últimas semanas uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana do Estado.

Pernambuco é governado por Paulo Câmara, do PSB, adversário do presidente Jair Bolsonaro, que apoiou a realização da competição no Brasil.