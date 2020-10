Natal: tucano é favorito à reeleição; candidato do governo, petista tem 2%

O prefeito Alvaro Dias (PSDB) lidera com folga a corrida pela prefeitura de Natal na eleição deste ano, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 15. Dias era vice-prefeito e assumiu a administração municipal em abril de 2018, quando o prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT) renunciou para tentar, sem sucesso, o governo do Estado.

Dias tem 36,4% das intenções de voto, mais que o triplo do segundo colocado, Kelps Lima (Solidariedade), que tem 10,3%. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Em razão da margem de erro, Lima está empatado tecnicamente com Sérgio Leocádio, do PSL (6,4%), Hermano Morais, do PSB (5,4%), Carlos Alberto, do PV (4,0%), e André Azevedo, do PSC (2,4%).

O senador Jean Paul Prates (PT), candidato apoiado pela governadora Fátima Bezerra (PT), aparece com apenas 2% das intenções de voto, talvez em razão da baixa aprovação da gestão petista na capital: 40,5% dos entrevistados consideram a administração ruim ou péssima – outros 33,1% acham regular e 24% avaliam como ótima ou boa.

Abaixo numericamente de Prates aparecem Hélio Oliveira, do PRTB (1,7%), Afrânio Miranda, do Podemos (1,6%), Fernando Freitas, do PCdoB (1%), Fernando Pinto, do Novo (0,6%), Rosália Fernandes, do PSTU (0,4%), Nevinha Valentim, do PSOL (0,3%) e Jaidy Oliveira, do DC, que não foi citado.

A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de outubro, com 700 eleitores de Natal e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº RN-05048/2020.